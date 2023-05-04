Власти Ростова продавали участок за рубль, а выручили больше миллиона рублей

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
В апреле 2023 года администрация выставила на продажу земельный участок по адресу переулок Таллинский, 7/268. Землю площадью почти 750 «квадратов» продавали всего за один рубль из-за необходимости снести незаконно построенное здание — расходы на демонтаж существенно превышали рыночную стоимость участка.
Всего в торгах, прошедших 2 мая, участвовали девять кандидатов на землю, которые в рамках аукциона предлагали купить землю за сумму от 100 тысяч до 1,02 миллиона рублей. Победителей торгов за землю за один рубль стала женщина, которая предложила самую высокую цену.
Теперь ей предстоит не только заплатить за землю, но и за демонтаж незаконно возведенного здания в течение 12 месяцев.
Ранее в Ростове выставили на продажу еще один участок в Ворошиловском районе города.