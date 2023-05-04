rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Изображение материала

Власти Ростова продавали участок за рубль, а выручили больше миллиона рублей

4 мая 2023, 16:26
Фото: torgi-ru
Власти Ростова продавали участок за рубль, а выручили больше миллиона рублей

В Ростове власти продали участок земли в миллион раз дороже заявленной цены

В Ростове при продаже участка с самостроем в переулке Таллинском власти выручили 1,02 миллиона рублей за землю, которую отдавали за рубль, сведения об этом появились на портале государственных торгов.

В апреле 2023 года администрация выставила на продажу земельный участок по адресу переулок Таллинский, 7/268. Землю площадью почти 750 «квадратов» продавали всего за один рубль из-за необходимости снести незаконно построенное здание — расходы на демонтаж существенно превышали рыночную стоимость участка.

В Ростове в декабре бизнес бился за каждый участок земли, а компании «выбивали» долги
Узнать подробнее

Всего в торгах, прошедших 2 мая, участвовали девять кандидатов на землю, которые в рамках аукциона предлагали купить землю за сумму от 100 тысяч до 1,02 миллиона рублей. Победителей торгов за землю за один рубль стала женщина, которая предложила самую высокую цену.

Теперь ей предстоит не только заплатить за землю, но и за демонтаж незаконно возведенного здания в течение 12 месяцев.

Ранее в Ростове выставили на продажу еще один участок в Ворошиловском районе города.

Читайте также:
В Ростове власти выкупают у собственников 41 участок земли под реконструкцию ВавиловаРоссияне могут получить бесплатный участок земли в АрктикеИзъятый под самостроем участок земли в Ростове выставили на торги
#Надежда Пустяк#Продажа земли#Торги в Ростове#Недвижимость#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области падают беспилотники и уходят из жизни ветераны ВОВ
Сегодня, 15:03
Власти Ростова опубликовали афишу мероприятий ко Дню Победы без салюта
Сегодня, 14:23
В Ростове парфманьяки ограбили «Рив Гош» и избили охрану
Сегодня, 14:22
Это не мы: как идут допросы супругов из Ростова, подозреваемых в убийстве дочери
Сегодня, 13:48
В Ворошиловском районе Ростова власти продают участок с шестиэтажным самостроем
Сегодня, 13:25
В Новочеркасске ввели запрет на запуск квадрокоптеров с 5 и по 9 мая
Сегодня, 13:21