Власти Ростова продавали участок за рубль, а выручили больше миллиона рублей

Всего в торгах, прошедших 2 мая, участвовали девять кандидатов на землю, которые в рамках аукциона предлагали купить землю за сумму от 100 тысяч до 1,02 миллиона рублей. Победителей торгов за землю за один рубль стала женщина, которая предложила самую высокую цену.