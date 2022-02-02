Изъятый под самостроем участок земли в Ростове выставили на торги

Будущий покупатель участка имеет право использовать землю под индивидуальное жилищное строительство, несмотря на факт того, что прошлом участок изъяли как раз из-за самовольной постройки. В извещении торгов указано, что при покупке участка будущий владелец должен снести незаконную постройку в течение года с момента заключения договора купли-продажи.