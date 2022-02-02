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Изъятый под самостроем участок земли в Ростове выставили на торги

2 февраля 10:13
Фото: yandex.ru/maps
В Ростове объявили публичные торги на землю в Октябрьском районе, на которой размещена незаконная постройка, об этом объявили в мэрии города.

Власти рассказали, что торги за земельный участок по адресу Текучева, 194А состоятся в понедельник, 28 февраля. Участок в центре города площадью 230 квадратных метров расположен в границах улиц Текучева и Черепахина, а также переулков Халтуринского и Братского.

Будущий покупатель участка имеет право использовать землю под индивидуальное жилищное строительство, несмотря на факт того, что прошлом участок изъяли как раз из-за самовольной постройки. В извещении торгов указано, что при покупке участка будущий владелец должен снести незаконную постройку в течение года с момента заключения договора купли-продажи.

Начальная цена составляет 3,31 миллиона рублей, расходы на снос постройки — 425,4 тысячи рублей. Шаг в аукционе составляет 1% от начальной цены, а именно 33 182 рубля. Заявки на участие будут принимать по 22 февраля.

Ранее 10 ростовчан получили уведомления о самозастрое.

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