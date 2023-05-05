По словам эксперта, количество ростовчан, желающих приобрести недвижимость за рубежом, за последнее время серьезно возросло. В большинстве случаев, квартиры приобретаются в качестве «запасного аэродрома». Но встречаются и те, кто покупает жилье для собственного отдыха. Для этого на выбор сегодня есть две страны — Турция и Грузия.