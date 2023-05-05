Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
По словам эксперта, количество ростовчан, желающих приобрести недвижимость за рубежом, за последнее время серьезно возросло. В большинстве случаев, квартиры приобретаются в качестве «запасного аэродрома». Но встречаются и те, кто покупает жилье для собственного отдыха. Для этого на выбор сегодня есть две страны — Турция и Грузия.
«В Грузии стоимость жилья в новостройке практически равна ростовским ценам», — отмечает Ксения Кичкина.
Спикер подчеркивает, что однокомнатную квартиру в гостиничном комплексе можно приобрести за три миллиона рублей
«Квартиры, в основном, ростовчане покупают с готовым ремонтом для дальнейшей сдачи. Это удобно, ведь проживая в России, люди получают пассивный доход», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на фоне протестов грузины отказывались сотрудничать с россиянами и сдавать им жилье.