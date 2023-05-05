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«Запасной аэродром»: ростовчане массово покупают квартиры за рубежом

5 мая 2023, 12:23
Фото: Mostafameraji/cc by sa 4.0/wikimedia.org
«Запасной аэродром»: ростовчане массово покупают квартиры за рубежом

Жители Ростова стали массово скупать квартиры в Грузии и Турции

Жители Ростовской области сегодня активно скупают квартиры за рубежом, в основном, в Грузии или Турции, сообщила RostovGazeta риэлтор Ксения Кичкина.

По словам эксперта, количество ростовчан, желающих приобрести недвижимость за рубежом, за последнее время серьезно возросло. В большинстве случаев, квартиры приобретаются в качестве «запасного аэродрома». Но встречаются и те, кто покупает жилье для собственного отдыха. Для этого на выбор сегодня есть две страны — Турция и Грузия.

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«В Грузии стоимость жилья в новостройке практически равна ростовским ценам», — отмечает Ксения Кичкина.

Спикер подчеркивает, что однокомнатную квартиру в гостиничном комплексе можно приобрести за три миллиона рублей

«Квартиры, в основном, ростовчане покупают с готовым ремонтом для дальнейшей сдачи. Это удобно, ведь проживая в России, люди получают пассивный доход», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на фоне протестов грузины отказывались сотрудничать с россиянами и сдавать им жилье. 

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#Недвижимость#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дарья Демидова
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