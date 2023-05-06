Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Такого музея в Ростове еще не было. Да и в России он только третий по счету. В музеи представлено свыше 100 диорам, которые подготовили специалисты и воспитанники городского центра детского технического творчества.
В музее есть диорама, посвященная освобождению Ростова, выполненная в достаточно большом масштабе. Диорама о Тацинском танковом рейде рассказывает о случае, который повлиял на успех Сталинградской битвы.
Очень много в музее диорам о Великой Отечественной войне. Подготовка экспозиции заняла 30 лет.
Напомним, 9 мая ростовчане смогут прокатиться по улицам города на трамваях «Великий путь Победы». Артисты ансамбля «Казачий круг» исполнят на платформе трамваев знаменитые песни военных лет.