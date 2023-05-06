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Музей военных миниатюр открылся в Ростове 6 мая

6 мая 2023, 10:24
Фото: 1MI
В Ростове открылся третий по счету в России музей военно-исторических миниатюр
В Ростове 6 мая состоялось открытие музея военно-исторических миниатюр, сообщает ТАСС со ссылкой на создателя музея Сергей Деркач.

Такого музея в Ростове еще не было. Да и в России он только третий по счету. В музеи представлено свыше 100 диорам, которые подготовили специалисты и воспитанники городского центра детского технического творчества.

В музее есть диорама, посвященная освобождению Ростова, выполненная в достаточно большом масштабе. Диорама о Тацинском танковом рейде рассказывает о случае, который повлиял на успех Сталинградской битвы.

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Очень много в музее диорам о Великой Отечественной войне. Подготовка экспозиции заняла 30 лет. 

Напомним, 9 мая ростовчане смогут прокатиться по улицам города на трамваях «Великий путь Победы». Артисты ансамбля «Казачий круг» исполнят на платформе трамваев знаменитые песни военных лет.

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