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Власти запретят парковку в центре Ростова в День Победы

6 мая 2023, 06:44
Фото: 1MI
Власти запретят парковку в центре Ростова в День Победы
Парковаться в местах проведения Парада Победы запретят автомобилистам в Ростове 9 мая, сообщается на сайте администрации города.

Речь идет об улицах Советской, Театральной и Большой Садовой. Оставлять личные автомобили нельзя будет с 06.00 до 13.00 мск.

В сообщении говорится, что данная мера предпринята для обеспечения безопасности в день проведения Парада Победы.

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Также мэрия предупреждает жителей и гостей города о нахождении подозрительных предметов. При их обнаружении просят сообщить по телефону Единой диспетчерской службы (ЕДС) - 112.

Ранее стало известно, что в Ростове сотрудники правоохранительных органов проверяют все здания рядом с Театральной площадью. Проверяют всех жильцов в этом районе.

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