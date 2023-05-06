Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Речь идет об улицах Советской, Театральной и Большой Садовой. Оставлять личные автомобили нельзя будет с 06.00 до 13.00 мск.
В сообщении говорится, что данная мера предпринята для обеспечения безопасности в день проведения Парада Победы.
Также мэрия предупреждает жителей и гостей города о нахождении подозрительных предметов. При их обнаружении просят сообщить по телефону Единой диспетчерской службы (ЕДС) - 112.
Ранее стало известно, что в Ростове сотрудники правоохранительных органов проверяют все здания рядом с Театральной площадью. Проверяют всех жильцов в этом районе.