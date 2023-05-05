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В Ростове 9 мая по улицам города запустят трамваи «Великий путь Победы»

5 мая 2023, 11:10
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове 9 мая по улицам города запустят трамваи «Великий путь Победы»
В Ростове 9 мая на трамвайные линии выпустят маршрут «Великий путь Победы», об этом сообщили в администрации города.

Ростовчанам объявили, что во вторник, 9 мая, с 13.00 до 17.00 мск на улицах города станет курсировать трамвайный маршрут «Великий путь Победы».

На открытой платформе трамваев №1 и №10 выступят артисты ансамбля «Казачий круг», которые исполнят песни военных лет, в том числе знаменитые «Смуглянку», «День Победы» и «Катюшу». В рамках мероприятий гостям и туристам расскажут интересные факты про годы Великой Отечественной войны.

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Ранее губернатора Ростовской области Василий Голубева попросили отменить все праздничные мероприятия, посвященные празднованию годовщины победы в Великой Отечественной войне. Причиной этого стал взрыв беспилотника на Нефтеперерабатывающем заводе.

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