В Ростове 9 мая по улицам города запустят трамваи «Великий путь Победы»

На открытой платформе трамваев №1 и №10 выступят артисты ансамбля «Казачий круг», которые исполнят песни военных лет, в том числе знаменитые «Смуглянку», «День Победы» и «Катюшу». В рамках мероприятий гостям и туристам расскажут интересные факты про годы Великой Отечественной войны.