В Ростове 9 мая по улицам города запустят трамваи «Великий путь Победы»

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Ростовчанам объявили, что во вторник, 9 мая, с 13.00 до 17.00 мск на улицах города станет курсировать трамвайный маршрут «Великий путь Победы».
На открытой платформе трамваев №1 и №10 выступят артисты ансамбля «Казачий круг», которые исполнят песни военных лет, в том числе знаменитые «Смуглянку», «День Победы» и «Катюшу». В рамках мероприятий гостям и туристам расскажут интересные факты про годы Великой Отечественной войны.
Ранее губернатора Ростовской области Василий Голубева попросили отменить все праздничные мероприятия, посвященные празднованию годовщины победы в Великой Отечественной войне. Причиной этого стал взрыв беспилотника на Нефтеперерабатывающем заводе.