Ростовчан пригласили на пешеходную экскурсию по городу в День Победы

Во вторник, 9 мая, в Ростове проведут пешую экскурсию, в которой смогут принять участие как гости, так и жители города. В рамках экскурсии группа пройдет от площади Советов до Театральной площади по улице Большой Садовой и вернется обратно, темой экскурсии должна стать годовщина Победы в Великой Отечественной войне.