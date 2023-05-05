Ростовчан пригласили на пешеходную экскурсию по городу в День Победы

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Во вторник, 9 мая, в Ростове проведут пешую экскурсию, в которой смогут принять участие как гости, так и жители города. В рамках экскурсии группа пройдет от площади Советов до Театральной площади по улице Большой Садовой и вернется обратно, темой экскурсии должна стать годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Прогулки будут начинаться в 12.00, 13.00, 14.00 и 15.00 мск.
Для участия в экскурсии необходимо пройти предварительную запись по номеру 8(989)529-20-08.
Ранее ростовчанам рассказали, какие мероприятия можно посетить в День Победы и майские праздники.