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Ростовчан пригласили на пешеходную экскурсию по городу в День Победы

5 мая 2023, 10:57
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовчан пригласили на пешеходную экскурсию по городу в День Победы

В День Победы по Большой Садовой в Ростове-на-Дону бесплатно пройдут пешие экскурсии

Жителей и гостей Ростова-на-Дону пригласили присоединиться к пешей экскурсии в День Победы, информация о мероприятии появилась на портале администрации.

Во вторник, 9 мая, в Ростове проведут пешую экскурсию, в которой смогут принять участие как гости, так и жители города. В рамках экскурсии группа пройдет от площади Советов до Театральной площади по улице Большой Садовой и вернется обратно, темой экскурсии должна стать годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Ростовчан пригласили на пешеходную экскурсию по городу в День ПобедыРостовчан пригласили на пешеходную экскурсию по городу в День Победы
Ростовчан пригласили на пешеходную экскурсию по городу в День Победы
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовчане могут посетить бесплатные экскурсии по городу с 13 мая
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Прогулки будут начинаться в 12.00, 13.00, 14.00 и 15.00 мск.

Для участия в экскурсии необходимо пройти предварительную запись по номеру 8(989)529-20-08.

Ранее ростовчанам рассказали, какие мероприятия можно посетить в День Победы и майские праздники.

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