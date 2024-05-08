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День Победы в Ростове

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2024
Поезд Победы привез в Ростов раритетную военную технику. Что показали жителям?
8 мая 2024, 11:17
В Ростове в честь Дня Победы проведут 14 мини-парадов
В Ростове состояться 14 персональных парадов Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. Они будут проходить вплоть до 9 мая. Праздничные мероприятия организуют прямо во дворах, где живут ветераны, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.
3 мая 2024, 13:21
В Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодила
4 апреля 2024, 15:04
2023
Власти Ростова провели на Сейшелах патриотическую акцию
Администрация Ростова-на-Дону организовала в столице Сейшел патриотическую акцию, сообщили в мэрии.
12 мая 2023, 06:34
«Ничего не увидели»: ростовчан разочаровал салют в честь Дня Победы
Праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины Дня Великой Победы в Ростове-на-Дону завершились салютом, жители города обсуждают его в социальных сетях.
9 мая 2023, 19:57
Вечный огонь снова зажгли на Театральной площади в Ростове 9 мая
9 мая 2023, 17:25
Власти объяснили, почему погас Вечный огонь на Театральной площади в Ростове 9 мая
Пламя Вечного огня на Театральной площади могло погаснуть из-за непогоды, заявил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.
9 мая 2023, 17:00
Ростовчане возмутились погасшим Вечным огнем на Театральной площади 9 мая
В Ростове на Театральной площади погас Вечный огонь, в соцсетях горожане недоумевают, почему никто не проследил за его работой в День Победы.
9 мая 2023, 15:56
Два танка увезли на тягачах после парада Победы в Ростове
Два танка, участвовавших в параде Победы в Ростове, пришлось увозить из центра города на тягачах, сообщили очевидцы в соцсетях.
9 мая 2023, 15:55
Участники акции «Бессмертный полк» возложили цветы к Вечному огню в Ростове
В Ростове участники акции «Бессмертный полк» поучаствовали в возложении цветов к Вечному огню, сообщили в организации «Миус-Фронт».
9 мая 2023, 14:34
В параде в Ростове впервые поучаствовали комплексы РЭБ, «Уксод» и бронекамазы
В Ростове в параде Победы первые приняли участие комплексы РЭБ, «Уксод» и бронекамазы, основу мероприятия составила техника, модернизированная в ходе СВО.
9 мая 2023, 14:03
В День Победы по Ростову проехала «полуторка» с концертной программой
9 мая по Ростову проехала «полуторка», на которой выступили артисты казачьего коллектива, сообщили в администрации города.
9 мая 2023, 14:02
Очередь за бесплатной солдатской кашей выстроилась в Ростове в парке Горького
В центре Ростова горожане выстроились в очередь, чтобы попробовать армейскую кашу, фото и видео с места событий они делятся в соцсетях.
9 мая 2023, 12:54
Работу лифтов на Ворошиловском мосту в Ростове продлили до 23.00 в День Победы
В Ростове работу лифтов на Ворошиловском мосту продлили до 23.00 мск в честь Дня Победы, сообщили в администрации города.
9 мая 2023, 11:08
В честь Дня Победы в Ростове включили фонтаны
В День Победы в Ростове для горожан заработали фонтаны, сообщают в соцсетях очевидцы.
9 мая 2023, 10:27
Потерянная туфля и пес: что случилось во время парада Победы в Ростове
В Ростове на Театральной площади состоялся парад Победы, в этом году он прошел без происшествий, однако корреспондент RostovGazeta заметил несколько необычных моментов во время мероприятия.
9 мая 2023, 09:07
Парад Победы в Ростове прошел без происшествий
9 мая 2023, 08:30
Фоторепортаж: парад Победы в Ростове в 2023 году
9 мая 2023, 08:07
Огромные очереди выстроились в Ростове из желающих посетить парад Победы
Очереди из желающих посетить парад Победы в Ростове начали собираться с 08.30 мск, сообщает корреспондент RostovGazeta.
9 мая 2023, 06:50
Дожди и всего +8 градусов ожидаются в Ростове в День Победы
В День Победы в Ростове будет пасмурно и прохладно, сообщили синоптики.
9 мая 2023, 06:16

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