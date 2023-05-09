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Два танка увезли на тягачах после парада Победы в Ростове

9 мая 2023, 15:55
Фото: rostovgazeta.ru
Тягачи увозили танки из центра Ростова после парада Победы
Два танка, участвовавших в параде Победы в Ростове, пришлось увозить из центра города на тягачах, сообщили очевидцы в соцсетях.

9 мая, в День Победы, в Ростове состоялся праздничный парад. Мероприятие по традиции прошло на Театральной площади города. В параде приняло участие огромное количество военной техники: от советских Т-34 и «Катюши» до новейших комплексов РЭБ, «Уксод» и бронекамазов.

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Почти вся военная техника покидала парад своим ходом. Однако два танка пришлось отгонять с помощью тягачей. Среди них был и советский «старичок» Т-34.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, какие новейшие виды вооружений были представлены на параде в Ростове 9 мая.

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