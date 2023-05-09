9 мая, в День Победы, в Ростове состоялся праздничный парад. Мероприятие по традиции прошло на Театральной площади города. В параде приняло участие огромное количество военной техники: от советских Т-34 и «Катюши» до новейших комплексов РЭБ, «Уксод» и бронекамазов.