В Ростове на Театральной площади состоялся парад Победы. По центру города прошла техника времен Великой Отечественной войны, например, танк Т-34 и «Катюша». Также зрители парада смогли увидеть передовую военную технику страны. Впервые в мероприятии в Ростове приняли участие комплексы РЭБ, «Уксод» и бронекамазы. Помимо этого, в параде приняли участие комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха», бронеавтомобили «ВПК-Урал» и спецгруппа разминирования «Есаул» на базе «УАЗ Патриот».