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В параде в Ростове впервые поучаствовали комплексы РЭБ, «Уксод» и бронекамазы

9 мая 2023, 14:03
Фото: rostovgazeta.ru
В параде в Ростове впервые поучаствовали комплексы РЭБ, "Уксод" и бронекамазы
В Ростове в параде Победы первые приняли участие комплексы РЭБ, «Уксод» и бронекамазы, основу мероприятия составила техника, модернизированная в ходе СВО.

В Ростове на Театральной площади состоялся парад Победы. По центру города прошла техника времен Великой Отечественной войны, например, танк Т-34 и «Катюша». Также зрители парада смогли увидеть передовую военную технику страны. Впервые в мероприятии в Ростове приняли участие комплексы РЭБ, «Уксод» и бронекамазы. Помимо этого, в параде приняли участие комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха», бронеавтомобили «ВПК-Урал» и спецгруппа разминирования «Есаул» на базе «УАЗ Патриот».

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В составе пеших парадных расчетов по Театральной площади Ростова прошли военнослужащие Минобороны, МВД ФСБ, Росгвардии, МЧС, кадеты и юнармейцы.

Напомним, День Победы в Ростове завершится запуском праздничного салюта на левом берегу города.

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