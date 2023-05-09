Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
9 мая в Ростове на Театральной площади состоялся парад Победы. Мероприятие прошло без происшествий. По центру города прошли колонны современной военной техники, советские танк Т-34 и «Катюша». Также по Ростову промаршировали военнослужащие Минобороны, Росгвардии, МЧС, МВД, учащиеся кадетских корпусов и юнармейцы.
Корреспондент RostovGazeta рассказал, что во время шествия один из участников, вероятно, потерял туфлю. Ее заметили после того, как маршем прошла очередная колонна военнослужащих. Туфлю поспешили оперативно убрать. Очевидцы подтверждают, что она принадлежала мужчине.
Также зрителей парада заставил улыбнуться уличный пес, посетивший мероприятие. Собака весело пробегала мимо горожан, пересекала площадь и даже успела понюхать потерянную туфлю.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о том, как прошел парад Победы в Ростове в этом году.