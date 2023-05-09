rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Изображение материала

Потерянная туфля и пес: необычные случаи парада Победы в Ростове

9 мая 2023, 09:07
Фото: rostovgazeta.ru
Один из участников парада Победы, предположительно, потерял туфлю

Участник парада Победы в Ростове потерял туфлю во время марша

В Ростове на Театральной площади состоялся парад Победы, в этом году он прошел без происшествий, однако корреспондент RostovGazeta заметил несколько необычных моментов во время мероприятия.

9 мая в Ростове на Театральной площади состоялся парад Победы. Мероприятие прошло без происшествий. По центру города прошли колонны современной военной техники, советские танк Т-34 и «Катюша». Также по Ростову промаршировали военнослужащие Минобороны, Росгвардии, МЧС, МВД, учащиеся кадетских корпусов и юнармейцы.

Корреспондент RostovGazeta рассказал, что во время шествия один из участников, вероятно, потерял туфлю. Ее заметили после того, как маршем прошла очередная колонна военнослужащих. Туфлю поспешили оперативно убрать. Очевидцы подтверждают, что она принадлежала мужчине.

В Ростове-на-Дону акция «Бессмертный полк» пройдет в усеченном варианте утром 9 мая
Узнать подробнее

Также зрителей парада заставил улыбнуться уличный пес, посетивший мероприятие. Собака весело пробегала мимо горожан, пересекала площадь и даже успела понюхать потерянную туфлю.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о том, как прошел парад Победы в Ростове в этом году.

Читайте также:
Полицейские в Ростове очистили остановки от проукраинских листовок накануне 9 МаяВоенная полиция ЮВО накануне 9 Мая перейдет на усиленный режим работыВ Ростове 9 мая по улицам города запустят трамваи «Великий путь Победы»
#Алина Заярная#Парад Победы в Ростове#9 Мая в Ростове#День Победы в Ростове#День Победы в Ростове-на-Дону в 2023 году#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Видео
Подпишитесь
Дожди и всего +8 градусов ожидаются в Ростове в День Победы
Сегодня, 06:16
Полицейские в Ростове очистили остановки от проукраинских листовок накануне 9 Мая
Сегодня, 06:15
В Ростов передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата
Сегодня, 05:19
Ростовчанам рассказали, когда завершится сезон дождей и потеплеет в мае
Сегодня, 03:24
Путина попросили присвоить Шахтам звание «Город трудовой доблести»
Сегодня, 03:01
Жители в Таганроге заявили об укладке асфальта в дождь
Вчера, 11:07