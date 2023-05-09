Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:37
В Ростове на Театральной площади завершился парад Победы. Мероприятие началось в 10.00 мск, однако очереди на него стали собираться еще в 08.30 мск. На параде в качестве зрителей присутствовали ветераны, представители местной власти и горожане.
Охрану мероприятия обеспечивали десятки сотрудников правоохранительных органов и полиции ЮВО. Чтобы попасть на Театральную площадь, горожане должны были пройти через металлоискатели и полицейских. Они следили, чтобы на парад не пронесли запрещенные предметы.
Само мероприятие прошло штатно. Оно включало в себя поздравительные речи, проезд военной техники и проход военнослужащих Минобороны, Росгвардии, МЧС, кадетов и юнармейцев. Завершился парад выступлением военного оркестра.