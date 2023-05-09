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Парад Победы в Ростове прошел без происшествий

9 мая 2023, 08:30
Фото: rostovgazeta.ru
Парад Победы в Ростове прошел без происшествий
В Ростове парад Победы на Театральной площади прошел без происшествий, мероприятие посетили сотни горожан.

В Ростове на Театральной площади завершился парад Победы. Мероприятие началось в 10.00 мск, однако очереди на него стали собираться еще в 08.30 мск. На параде в качестве зрителей присутствовали ветераны, представители местной власти и горожане.

Охрану мероприятия обеспечивали десятки сотрудников правоохранительных органов и полиции ЮВО. Чтобы попасть на Театральную площадь, горожане должны были пройти через металлоискатели и полицейских. Они следили, чтобы на парад не пронесли запрещенные предметы.

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Само мероприятие прошло штатно. Оно включало в себя поздравительные речи, проезд военной техники и проход военнослужащих Минобороны, Росгвардии, МЧС, кадетов и юнармейцев. Завершился парад выступлением военного оркестра.

Парад Победы в Ростове прошел без происшествий
Видео: rostovgazeta.ru

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