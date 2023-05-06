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Военная полиция ЮВО накануне 9 Мая перейдет на усиленный режим работы

6 мая 2023, 09:03
Фото: 1MI
На усиленный режим несения службы перешла военная полиция ЮВО накануне 9 мая
В преддверии Дня Победы военная полиция Южного военного округа (ЮВО) перешла на усиленный вариант несения службы, сообщает «АиФ-Ростов» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Порядок на общественных объектах военная полиция будет поддерживать теперь 24 часа в сутки. Патрулирование проводится на специализированных машинах, созданных на основе УАЗ «Патриот».

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Сотрудники обеспечены необходимыми спецсредствами. Кроме того, они получили современные комплекты экипировки «Колпак» и «Черепаха». Они способны защитить своих носителей от колюще-режущих предметов, камней и огнестрельного оружия. 

Ранее стало известно, что представители полиции в Ростове проводят поквартирный обход всех зданий, которые примыкают к Театральной площади. Рейды проводятся в целях обеспечения безопасности накануне 9 мая.

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