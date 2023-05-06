Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Порядок на общественных объектах военная полиция будет поддерживать теперь 24 часа в сутки. Патрулирование проводится на специализированных машинах, созданных на основе УАЗ «Патриот».
Сотрудники обеспечены необходимыми спецсредствами. Кроме того, они получили современные комплекты экипировки «Колпак» и «Черепаха». Они способны защитить своих носителей от колюще-режущих предметов, камней и огнестрельного оружия.
Ранее стало известно, что представители полиции в Ростове проводят поквартирный обход всех зданий, которые примыкают к Театральной площади. Рейды проводятся в целях обеспечения безопасности накануне 9 мая.