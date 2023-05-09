В Ростове 9 мая на Театральной площади по традиции состоялся парад Победы. Его проведение долгое время было под вопросом из соображений безопасности. Однако власти и руководство Южного военного округа приняли решение все-таки организовать мероприятие. Вместе с тем Ростов стал единственным городом области, где в этом году состоялся парад.