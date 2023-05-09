Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Ростове 9 мая на Театральной площади по традиции состоялся парад Победы. Его проведение долгое время было под вопросом из соображений безопасности. Однако власти и руководство Южного военного округа приняли решение все-таки организовать мероприятие. Вместе с тем Ростов стал единственным городом области, где в этом году состоялся парад.
Очереди на Театральной площади из желающих посетить мероприятие стали собираться с 08.30 утра. Чтобы попасть на парад, горожанам необходимо было пройти металлоискатель и полицейских. Задачей правоохранителей было недопущение на мероприятие людей с запрещенными предметами.
Среди зрителей парада были ветераны, представители местной власти и семьи с детьми.
В этом году в параде Победы в Ростове приняла участие военная техника времен Великой Отечественной войны, в том числе танк Т-34 и знаменитая «Катюша», а также техника войск связи, мотострелковых и танковых подразделений, войск противовоздушной обороны и другая.
Особенностью этого парада стало участие машин разминирования УАЗ «Патриот», расчетно-аналитических машин РХБ защиты «УКСОД-Т», спецтранспорт ГАЗ-233114 «ТИГР», бронеавтомобили «Тигр», ЗРК «Витязь», танки Т-72, ЗРК «Витязь» и ракетный комплекс «Искандер-М».
В составе пеших парадных расчетов по городу прошли военнослужащие Минобороны, МВД, Погрануправления ФСБ России, Нацгвардии, МЧС, воздушно-космических сил России, учащиеся казачье-кадетских корпусов и юнармейцы.