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Фоторепортаж: парад Победы в Ростове в 2023 году

9 мая 2023, 08:07
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове состоялся парад Победы в честь 9 Мая

В Ростове состоялся парад Победы в честь 9 Мая

В 10.00 мск в Ростове на Театральной площади прошел парад Победы. Какие виды вооружений были на нем представлены и какие парадные расчеты прошли, в репортаже RostovGazeta.

В Ростове 9 мая на Театральной площади по традиции состоялся парад Победы. Его проведение долгое время было под вопросом из соображений безопасности. Однако власти и руководство Южного военного округа приняли решение все-таки организовать мероприятие. Вместе с тем Ростов стал единственным городом области, где в этом году состоялся парад.

Очереди на Театральной площади из желающих посетить мероприятие стали собираться с 08.30 утра. Чтобы попасть на парад, горожанам необходимо было пройти металлоискатель и полицейских. Задачей правоохранителей было недопущение на мероприятие людей с запрещенными предметами.

Видео: rostovgazeta.ru

Среди зрителей парада были ветераны, представители местной власти и семьи с детьми.

В Ростове состоялся парад Победы в честь 9 Мая
Видео: rostovgazeta.ru

В этом году в параде Победы в Ростове приняла участие военная техника времен Великой Отечественной войны, в том числе танк Т-34 и знаменитая «Катюша», а также техника войск связи, мотострелковых и танковых подразделений, войск противовоздушной обороны и другая.

Особенностью этого парада стало участие машин разминирования УАЗ «Патриот», расчетно-аналитических машин РХБ защиты «УКСОД-Т», спецтранспорт ГАЗ-233114 «ТИГР», бронеавтомобили «Тигр», ЗРК «Витязь», танки Т-72, ЗРК «Витязь» и ракетный комплекс «Искандер-М».

В составе пеших парадных расчетов по городу прошли военнослужащие Минобороны, МВД, Погрануправления ФСБ России, Нацгвардии, МЧС, воздушно-космических сил России, учащиеся казачье-кадетских корпусов и юнармейцы.

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