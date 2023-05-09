Однако очевидцы сообщили RostovGazeta, что огонь на главной площади города потух. Он не работал несколько часов. «Вы его видите? Я тоже не вижу. Как я ребенку теперь объясню, что у нас в Ростове все так?», — заявил возмущенный ростовчанин.