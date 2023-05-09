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Ростовчане возмутились погасшим Вечным огнем на Театральной площади 9 мая

9 мая 2023, 15:56
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове в День Победы погас Вечный огонь
В Ростове на Театральной площади погас Вечный огонь, в соцсетях горожане недоумевают, почему никто не проследил за его работой в День Победы.

Сегодня в Ростове празднуется День Победы. В городе уже прошел парад, в парках организованы концерты, тематические выставки и акции, вечером военные запустят в небо салют. Многие горожане решили сегодня прогуляться по городу и посетить знаковые для праздника места. Главное среди них — Вечный огонь на Театральной площади.

Однако очевидцы сообщили RostovGazeta, что огонь на главной площади города потух. Он не работал несколько часов. «Вы его видите? Я тоже не вижу. Как я ребенку теперь объясню, что у нас в Ростове все так?», — заявил возмущенный ростовчанин.

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Власти города пока ситуацию пока никак не прокомментировали.

Напомним, сегодня в Ростове в честь Дня Победы до 23.00 мск будут работать лифты на Ворошиловскому мосту.

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