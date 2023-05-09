Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Сегодня в Ростове празднуется День Победы. В городе уже прошел парад, в парках организованы концерты, тематические выставки и акции, вечером военные запустят в небо салют. Многие горожане решили сегодня прогуляться по городу и посетить знаковые для праздника места. Главное среди них — Вечный огонь на Театральной площади.
Однако очевидцы сообщили RostovGazeta, что огонь на главной площади города потух. Он не работал несколько часов. «Вы его видите? Я тоже не вижу. Как я ребенку теперь объясню, что у нас в Ростове все так?», — заявил возмущенный ростовчанин.
Власти города пока ситуацию пока никак не прокомментировали.
Напомним, сегодня в Ростове в честь Дня Победы до 23.00 мск будут работать лифты на Ворошиловскому мосту.