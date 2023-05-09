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Огромные очереди выстроились в Ростове из желающих посетить парад Победы

9 мая 2023, 06:50
Фото: rostovgazeta.ru
Очереди из желающих посетить Парад Победы в Ростове
Очереди из желающих посетить парад Победы в Ростове начали собираться с 08.30 мск, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В 10.00 мск в Ростове состоится парад Победы. Он традиционно пройдет на Театральной площади города. Как сообщает корреспондент RostovGazeta, с 08.30 мск из желающих посетить парад стали собираться огромные очереди.

Чтобы попасть на Театральную площадь, горожанам нужно миновать металлоискатели и сотрудников полиции. Они следят, чтобы злоумышленники не пронесли запрещенные предметы.

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Очевидцы сообщают, что парад Победы решили посетить и множество семей с детьми.

Напомним, в Ростов уже передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.

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