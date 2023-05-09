Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В 10.00 мск в Ростове состоится парад Победы. Он традиционно пройдет на Театральной площади города. Как сообщает корреспондент RostovGazeta, с 08.30 мск из желающих посетить парад стали собираться огромные очереди.
Чтобы попасть на Театральную площадь, горожанам нужно миновать металлоискатели и сотрудников полиции. Они следят, чтобы злоумышленники не пронесли запрещенные предметы.
Очевидцы сообщают, что парад Победы решили посетить и множество семей с детьми.
Напомним, в Ростов уже передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.