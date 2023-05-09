Жители Ростова отмечают сегодня День Победы. В городе уже прошел праздничный парад. Помимо этого, в Ростове организованы тематические концерты, акции и выставки. Так, на входе в парк имени Горького все желающие бесплатно могут попробовать армейскую кашу.