Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Жители Ростова отмечают сегодня День Победы. В городе уже прошел праздничный парад. Помимо этого, в Ростове организованы тематические концерты, акции и выставки. Так, на входе в парк имени Горького все желающие бесплатно могут попробовать армейскую кашу.
Горожане выстроились в очередь. Она тянется от Большой Садовой улицы до памятника Ленину. Не останавливают ростовчан на пути к каше ни сильный ветер, ни накрапывающий дождь.
По словам очевидцев, очередь за кашей только увеличивается.
Напомним, в честь Дня Победы в Ростове включили фонтаны.