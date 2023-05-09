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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

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Очередь за бесплатной солдатской кашей выстроилась в Ростове в парке Горького

9 мая 2023, 12:54
Фото: Telegram-канал "Ростовская телега"
Ростовчане выстроились в очередь, чтобы попробовать армейскую кашу 9 мая
В центре Ростова горожане выстроились в очередь, чтобы попробовать армейскую кашу, фото и видео с места событий они делятся в соцсетях.

Жители Ростова отмечают сегодня День Победы. В городе уже прошел праздничный парад. Помимо этого, в Ростове организованы тематические концерты, акции и выставки. Так, на входе в парк имени Горького все желающие бесплатно могут попробовать армейскую кашу.

Горожане выстроились в очередь. Она тянется от Большой Садовой улицы до памятника Ленину. Не останавливают ростовчан на пути к каше ни сильный ветер, ни накрапывающий дождь.

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По словам очевидцев, очередь за кашей только увеличивается.

Напомним, в честь Дня Победы в Ростове включили фонтаны.

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