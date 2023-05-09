Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Жители Ростова-на-Дону сегодня отмечают День Победы. В городе уже прошел парад Победы, в парках организованы тематические мероприятия и концерты. Вечером небо над Ростовом озарит праздничный салют.
Также в городе в честь 9 Мая включили фонтаны. Полюбоваться на них уже пришли ростовчане с детьми.
Напомним, сегодня в городе будет пасмурно и ветрено. Температура воздуха днем составит +8 градусов, к вечеру похолодает до +7.