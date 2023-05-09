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Published Сегодня, 10:27

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В честь Дня Победы в Ростове включили фонтаны

9 мая 2023, 10:27
Фото: Telegram-канал "Это Ростов!"
В День Победы в Ростове для горожан заработали фонтаны
В День Победы в Ростове для горожан заработали фонтаны, сообщают в соцсетях очевидцы.

Жители Ростова-на-Дону сегодня отмечают День Победы. В городе уже прошел парад Победы, в парках организованы тематические мероприятия и концерты. Вечером небо над Ростовом озарит праздничный салют.

В Ростове-на-Дону акция «Бессмертный полк» пройдет в усеченном варианте утром 9 мая
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Также в городе в честь 9 Мая включили фонтаны. Полюбоваться на них уже пришли ростовчане с детьми.

Напомним, сегодня в городе будет пасмурно и ветрено. Температура воздуха днем составит +8 градусов, к вечеру похолодает до +7.

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