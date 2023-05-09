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В День Победы по Ростову проехала «полуторка» с концертной программой

9 мая 2023, 14:02
Фото: Администрация Ростова
В День Победы по центру Ростова проехала «полуторка» с концертной программой
9 мая по Ростову проехала «полуторка», на которой выступили артисты казачьего коллектива, сообщили в администрации города.

9 мая в Ростове по Большой Садовой улице проехала легендарная «полуторка». На советской военной машине организовали импровизированную сцену. С нее лучшие песни военных лет исполнили артисты казачьего коллектива «Ростов-Дон».

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«Полуторка» проследовала от Театральной площади до Ворошиловского проспекта. На своем пути она сделала несколько остановок, чтобы горожане смогли сделать фото и присоединиться к исполнению любимых песен.

Напомним, в честь Дня Победы в Ростове включили фонтаны.

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