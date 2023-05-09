Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
9 мая в Ростове по Большой Садовой улице проехала легендарная «полуторка». На советской военной машине организовали импровизированную сцену. С нее лучшие песни военных лет исполнили артисты казачьего коллектива «Ростов-Дон».
«Полуторка» проследовала от Театральной площади до Ворошиловского проспекта. На своем пути она сделала несколько остановок, чтобы горожане смогли сделать фото и присоединиться к исполнению любимых песен.
Напомним, в честь Дня Победы в Ростове включили фонтаны.