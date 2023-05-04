Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Жители Таганрога попросили губернатора Василия Голубева продлить время работы музея «Самбекские высоты» 9 мая. Ранее он рассказывал в своем Telegram-канале, что побывал в музее и поделился фотографиями оттуда.
Глава региона согласился с инициативой местных жителей. По его поручению, музейно-исторический комплекс в День Победы будет работать до 20.00 мск.
В комментариях таганрожцы поблагодарили губернатора.
Ранее сообщалось, что в День Победы из Ростова в Таганрог запустят ретро-паровоз.