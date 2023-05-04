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В День Победы музей «Самбекские высоты» будет работать до 20.00

4 мая 2023, 07:12
Фото: donland.ru
В День Победы музей «Самбекские высоты» будет работать до позднего вечера
До 20.00 мск будет работать музейный комплекс «Самбекские высоты» 9 мая, такое решение по просьбе местных жителей принял губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Жители Таганрога попросили губернатора Василия Голубева продлить время работы музея «Самбекские высоты» 9 мая. Ранее он рассказывал в своем Telegram-канале, что побывал в музее и поделился фотографиями оттуда.

Глава региона согласился с инициативой местных жителей. По его поручению, музейно-исторический комплекс в День Победы будет работать до 20.00 мск.

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В комментариях таганрожцы поблагодарили губернатора.

Ранее сообщалось, что в День Победы из Ростова в Таганрог запустят ретро-паровоз.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Таганрог#Голубев#Голубев Василий Юрьевич#9 Мая в Ростовской области#Самбекские высоты#День Победы в Ростове
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