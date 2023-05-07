rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Изображение материала

В Ростове задержанные полицейские ОП №4 готовы сдать прокурора Ленинского района

7 мая 2023, 08:03
Фото: 1MI
В Ростове задержанные полицейские готовы дать показания на прокурора Ленинского района
Полицейские отдела полиции № 4, которых подозревают в коррупционном скандале, выразили готовность сообщить сведения о прокуроре Ленинского района, сообщает 1rnd.ру со ссылкой на собственной источник в силовых структурах региона.

Напомним, в Ростове были задержаны несколько десятков человек, которые, по предварительной информации, могут быть причастны к преступной группировке, вымогающих деньги у владельцев магазинов. Среди задержанных сотрудники отдела полиции № 4.

Полицию в Ростове-на-Дону будет проверять первый замминистра МВД Горовой
Узнать подробнее

Задержанные сотрудники правоохранительных органов захотели дать показания, сообщил источник СМИ. Однако все их слова еще нужно будет тщательно проверить.

Не исключено, говорится в сообщении, что таким образом полицейские хотят выгородить себя и свои действия.

Пока официальной информации об этом не поступало. Она уточняется.

Читайте также:
После визита замминистра МВД Горового часть полицейских Ростова собрались на пенсию
#Взятка#Коррупция#Коррупция полицейских в Ростове#Полиция#Полиция в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Обыски и аресты в полиции в Ростове в апреле 2023
Подпишитесь
«Спящие консервы»: депутат Госдумы рассказал о диверсантах ВСУ в Ростовской области
Сегодня, 09:59
Из-за экстремальной жары синоптики прогнозируют рост пожаров в Ростовской области
Сегодня, 09:56
«Не только Ворошиловский мост»: Вассерман рассказал о целях ВСУ по Ростовской области
Сегодня, 08:44
СК РФ сообщил подробности гибели выпавшего из окна 4-летнего мальчика в Волгодонске
Сегодня, 08:42
В Ростове нечистоты стекают в новое озеро с утками
Сегодня, 08:40