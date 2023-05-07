Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Напомним, в Ростове были задержаны несколько десятков человек, которые, по предварительной информации, могут быть причастны к преступной группировке, вымогающих деньги у владельцев магазинов. Среди задержанных сотрудники отдела полиции № 4.
Задержанные сотрудники правоохранительных органов захотели дать показания, сообщил источник СМИ. Однако все их слова еще нужно будет тщательно проверить.
Не исключено, говорится в сообщении, что таким образом полицейские хотят выгородить себя и свои действия.
Пока официальной информации об этом не поступало. Она уточняется.