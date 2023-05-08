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В Ростове-на-Дону передали почти 300 автомобилей для участников СВО

8 мая 2023, 13:19
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону военнослужащим, которые стали участниками спецоперации, передали почти 300 автомобилей, сообщают СМИ.

Деньги на покупку транспорта россияне собрали в рамках проекта «Все для победы». А составы с машинами приехали из 46 регионов страны, для чего задействовали 130 вагонов.

«Транспорт передадут воинским подразделениям. В машинах есть медицинские рюкзаки, аптечки, спальники, газовые печи», — пишет «Российская газета».

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Отмечается, что закупили различные виды транспорта, в том числе «УАЗы», «Нивы» и экскаватор. Больше всего автомобилей передали жители Тывы.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области смогут бесплатно отправлять посылки до 10 кг в зону СВО.

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