Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Деньги на покупку транспорта россияне собрали в рамках проекта «Все для победы». А составы с машинами приехали из 46 регионов страны, для чего задействовали 130 вагонов.
«Транспорт передадут воинским подразделениям. В машинах есть медицинские рюкзаки, аптечки, спальники, газовые печи», — пишет «Российская газета».
Отмечается, что закупили различные виды транспорта, в том числе «УАЗы», «Нивы» и экскаватор. Больше всего автомобилей передали жители Тывы.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области смогут бесплатно отправлять посылки до 10 кг в зону СВО.