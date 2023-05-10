Позже соседи рассказали Donday, что проснулись от диких криков женщины. Она рыдала и звала на помощь. Во время поножовщины мужчины испачкали всю лестничную клетку своей кровью. К счастью, их успели спасти приехавшие на место врачи скорой помощи. Они доставили мужчин в больницу.