rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:10

Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

Изображение материала

Двое мужчин устроили кровавую резню в многоэтажке на Сельмаше в Ростове

10 мая 2023, 18:10
Фото: 1MI
В ночь на 9 мая двое ростовчан устроили поножовщину прямо на лестничной клетке
В ночь на 9 мая двое ростовчан на улице Веры Пановой устроили поножовщину прямо на лестничной клетке, пишут СМИ.

В ночь на 9 мая двое мужчин устроили поножовщину в многоэтажке на улице Веры Пановой. Участники кровавой бойни отмечали майские праздники. Во время распития алкоголя хозяин дома и его гость повздорили. Выяснить отношения они решили на ножах.

Позже соседи рассказали Donday, что проснулись от диких криков женщины. Она рыдала и звала на помощь. Во время поножовщины мужчины испачкали всю лестничную клетку своей кровью. К счастью, их успели спасти приехавшие на место врачи скорой помощи. Они доставили мужчин в больницу.

Мефедрон нашли в крови родителей, убивших новорожденную дочь в Ростове
Узнать подробнее

Официальных комментариев от полиции города об инциденте пока не поступало. Информация по нему уточняется.

Ранее в Ростове посетитель бильярда порезал полицейского ножом из-за спора о СВО.

Читайте также:
«Тебя в морге заберут»: ростовчанин рассказал о страшной поножовщине в караоке-бареВ Ростовской области сержанта отправят в колонию на восемь лет из-за поножовщиныБывшего военного осудили в Ростовской области за поножовщину
#Алина Заярная#Происшествие#Криминал в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове мужчину с гранатой не пустили в клуб, а Розенбаум споет для казаков
Сегодня, 16:46
Аграрии Ростовской области оказались на грани катастрофы из-за решений властей
Сегодня, 15:12
Военных запаса призовут на сборы в Ростовской области
Сегодня, 15:12
Услуги погребения могут подорожать на 11% в Ростове
Сегодня, 17:07
Ростовчанин открыл стрельбу из винтовки по цветочному ларьку на Западном
Сегодня, 18:14