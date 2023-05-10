Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
В ночь на 9 мая двое мужчин устроили поножовщину в многоэтажке на улице Веры Пановой. Участники кровавой бойни отмечали майские праздники. Во время распития алкоголя хозяин дома и его гость повздорили. Выяснить отношения они решили на ножах.
Позже соседи рассказали Donday, что проснулись от диких криков женщины. Она рыдала и звала на помощь. Во время поножовщины мужчины испачкали всю лестничную клетку своей кровью. К счастью, их успели спасти приехавшие на место врачи скорой помощи. Они доставили мужчин в больницу.
Официальных комментариев от полиции города об инциденте пока не поступало. Информация по нему уточняется.
Ранее в Ростове посетитель бильярда порезал полицейского ножом из-за спора о СВО.