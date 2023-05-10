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В Ростове появятся четыре новых автобусных маршрута с августа в 2023 году

10 мая 2023, 07:58
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове появятся четыре новых автобусных маршрута с августа в 2023 году
В Ростове-на-Дону в августе запустят четыре новых автобусных маршрута, сообщили в городском департаменте транспорта.

Одним из маршрутов станет №84, на котором автобусы будут курсировать от ЖК «Версаево» до Главного автовокзала. Транспорт поедет через 40-летия Победы, Сарьяна и Карла Маркса.

Еще один маршрут №76 соединит улицы Нансена и Береговая по улице Стадионная и Буденновскому. Всего на линию выведут четыре единицы транспорта.

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В департаменте рассказали РБК, что маршрут №37 свяжет «Донской инфекционный центр» с микрорайоном Сельмаш. Автобусы №13а поедут от СНТ «Утро» до центрального рынка.

Ранее жители в Ростове-на-Дону заявили о нехватке автобусов.

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