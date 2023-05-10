Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Одним из маршрутов станет №84, на котором автобусы будут курсировать от ЖК «Версаево» до Главного автовокзала. Транспорт поедет через 40-летия Победы, Сарьяна и Карла Маркса.
Еще один маршрут №76 соединит улицы Нансена и Береговая по улице Стадионная и Буденновскому. Всего на линию выведут четыре единицы транспорта.
В департаменте рассказали РБК, что маршрут №37 свяжет «Донской инфекционный центр» с микрорайоном Сельмаш. Автобусы №13а поедут от СНТ «Утро» до центрального рынка.
Ранее жители в Ростове-на-Дону заявили о нехватке автобусов.