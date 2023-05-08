rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Изображение материала

Маршрутный автобус протаранил бетонное ограждение в Ростове-на-Дону утром 8 мая

8 мая 2023, 08:28
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону водитель автобуса врезался в ограждение в понедельник, 8 мая, сообщили в УГИБДД по региону.

Сегодня утром в Ростове-на-Дону на улице Малиновского произошло ДТП с участием автобуса «МАЗ 103469». Водитель направлялся по маршруту «Шолохова- ГПЗ10» и не справился с управлением транспортного средства, из-за чего врезался в бетонное ограждение. 

Два водителя погибли в ДТП на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» 30 апреля
Узнать подробнее

«Сотрудники полиции выясняют причины происшествия. Автобус получил механические повреждения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что информации о жертвах и пострадавших нет.

Ранее в Новочеркасске пострадала 82-летняя пенсионерка в аварии с Dodge.

Читайте также:
Два водителя погибли в ДТП на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» 30 апреляПассажир отправился в больницу после массового ДТП В РостовеСтали известны новые подробности ДТП с автобусом на М-4 «Дон» в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествие
Подпишитесь
Ростовчане пожаловались на стрельбу по ночам на улице Стабильной в мае
Сегодня, 06:29
На проспекте Королева в Ростове-на-Дону прорвало водопровод днем 7 мая
Сегодня, 06:09
Дождливую и ветреную погоду пообещали ростовчанам на 9 Мая
Сегодня, 07:09
Пять человек пострадали в аварии с маршруткой в Ростовской области
Сегодня, 05:46
Стали известны подробности стрельбы и дыма в небе над Ростовом 7 мая
Вчера, 17:36
Ежедневные автобусы в Минск запустили из Ростова-на-Дону
Сегодня, 07:28