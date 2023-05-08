Сегодня утром в Ростове-на-Дону на улице Малиновского произошло ДТП с участием автобуса «МАЗ 103469». Водитель направлялся по маршруту «Шолохова- ГПЗ10» и не справился с управлением транспортного средства, из-за чего врезался в бетонное ограждение.