Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Сегодня утром в Ростове-на-Дону на улице Малиновского произошло ДТП с участием автобуса «МАЗ 103469». Водитель направлялся по маршруту «Шолохова- ГПЗ10» и не справился с управлением транспортного средства, из-за чего врезался в бетонное ограждение.
«Сотрудники полиции выясняют причины происшествия. Автобус получил механические повреждения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что информации о жертвах и пострадавших нет.
Ранее в Новочеркасске пострадала 82-летняя пенсионерка в аварии с Dodge.