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Американский чиновник Массаро включил Ростов в зону поражения для ракет ВС Украины

12 мая 2023, 05:10
Фото: 1mi
Старший политический советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро заявил, что доставленные Украине крылатые ракеты могут долететь до Ростовской области, пишут СМИ.

По информации издания «Южный федеральный», Массаро подготовил карту, на которой показал, куда могут долететь ракеты, поставленные Британией для Украины. Речь идет о крылатых ракетах Storm Shadow.

«Эти ракеты будут способны долететь до Ростовской области. Кроме того, в зону покрытия входят и другие российские регионы», — пишет издание.

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Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее ростовский политолог Батов рассказал, нужна ли вторая волна частичной мобилизации. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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