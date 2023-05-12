Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Продавец назвали продажу подобных вещей новым трендом, так как они экологически чистые. Он рассказал, что этот мангал не загрязняет окружающую среду, он легкий, быстроразборный и красивый.
«Такой мангал будет только у тебя и у Майкла Джексона», — пошутил продавец знаменитой фразой из сериала «Бригада».
Стоимость деревянного изделия он оценил в две тысячи рублей. Между тем, это объявление опубликовали 17 апреля и за это время его просмотрели более 50 тысяч раз.
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