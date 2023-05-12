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Деревянный мангал продают в Ростове-на-Дону

12 мая 2023, 13:58
Фото: Аvitо
Деревянный мангал продают в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону выставили на продажу мангал, который полностью сделан из дерева, говорится на сайте Avito.

Продавец назвали продажу подобных вещей новым трендом, так как они экологически чистые. Он рассказал, что этот мангал не загрязняет окружающую среду, он легкий, быстроразборный и красивый.

«Такой мангал будет только у тебя и у Майкла Джексона», — пошутил продавец знаменитой фразой из сериала «Бригада».

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Стоимость деревянного изделия он оценил в две тысячи рублей. Между тем, это объявление опубликовали 17 апреля и за это время его просмотрели более 50 тысяч раз.

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