Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В Ростове мужчина чудом выжил, выстрелив себе в голову из травматического пистолета. Известно, что он приехал на заработки из Тольятти. Здесь он познакомился с местным жителем и пришел к нему в гости выпить пива.
Будучи под воздействием алкоголя, гость увидел у хозяина дома травматический пистолет и решил «пошутить». Зарядив его, он поднес оружие к виску и выстрелил.
К счастью, подоспевшая скорая успела довезти шутника до реанимации. По информации Don Mash, мужчина уже пришел в сознание.
Ранее ростовчанин стрельбой в караоке отметил получение лицензии на травмат.