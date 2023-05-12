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Мужчина ради шутки выстрелил себе в голову во время пьянки в Ростове

12 мая 2023, 12:38
Фото: 1MI
Мужчина «в шутку» выстрелил себе в голову во время пьянки в Ростове
В Ростове мужчина во время застолья с другом выстрелил себе в голову из травматического пистолета, пишут Telegram-каналы.

В Ростове мужчина чудом выжил, выстрелив себе в голову из травматического пистолета. Известно, что он приехал на заработки из Тольятти. Здесь он познакомился с местным жителем и пришел к нему в гости выпить пива.

Будучи под воздействием алкоголя, гость увидел у хозяина дома травматический пистолет и решил «пошутить». Зарядив его, он поднес оружие к виску и выстрелил.

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К счастью, подоспевшая скорая успела довезти шутника до реанимации. По информации Don Mash, мужчина уже пришел в сознание.

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