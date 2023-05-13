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Донской депутат Водолацкий рассказал о своем состоянии после ранения в Луганске

13 мая 2023, 06:25
Фото: 1mi
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал, что чувствует себя нормально после полученного ранения в Луганске, пишут СМИ.

По информации Telegram-канала представительства ЛНР в СЦКК, депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий получил ранения в результате ракетного обстрела города Луганск. Инцидент произошел 12 мая и пострадали также шестеро детей.

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Парламентарий поделился с РИА «Новости», что получил ранение лица при оказании помощи тем, кто оказался под завалам. Он рассказал изданию о нормальном самочувствии после случившегося, а пострадавшие дети сейчас находятся в медучреждении.

Официальной информации о состоянии Виктора Водолацкого пока не поступало, она уточняется.

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