Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
По информации Telegram-канала представительства ЛНР в СЦКК, депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий получил ранения в результате ракетного обстрела города Луганск. Инцидент произошел 12 мая и пострадали также шестеро детей.
Парламентарий поделился с РИА «Новости», что получил ранение лица при оказании помощи тем, кто оказался под завалам. Он рассказал изданию о нормальном самочувствии после случившегося, а пострадавшие дети сейчас находятся в медучреждении.
Официальной информации о состоянии Виктора Водолацкого пока не поступало, она уточняется.