Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
Напомним, что ВСУ ударила по Луганску крылатыми ракетами, который находится в 35 километрах от Ростовской области, вечером 12 мая. В это время в городе находился депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий. Он в интервью военкору Евгению Лисицыну сообщил, что ВСУ ударили по мирному городу, где даже нет военных несколькими «хаймерсами». Ракеты повредили социальные объекты, нанесен ущерб экономике. Причем 12 мая в городе отмечался День Луганской Народной Республики.
Однако позднее телеграм-каналы распространили видео, на котором Виктору Водолацкому помогают выбраться из зоны попадания ракеты. При этом лицо депутата окровавлено.
Спустя несколько минут канал «Дон 24» опубликовал сообщение от самого Водолацкого, который передал, что с ним все в порядке, а ранение, которое он получил, легкое.