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Донской депутат Госдумы Водолацкий был ранен во время ударов по Луганску 12 мая

12 мая 2023, 19:48
Фото: t.me/rostovdonbass
Донской депутат Госдумы Водолацкий был ранен во время ударов по Луганску 12 мая
Депутат Государственной Думы от Ростовской области Виктор Водолацкий получил ранения во время прилетов по Луганску 12 мая, видео распространили телеграм-каналы.

Напомним, что ВСУ ударила по Луганску крылатыми ракетами, который находится в 35 километрах от Ростовской области, вечером 12 мая. В это время в городе находился депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий. Он в интервью военкору Евгению Лисицыну сообщил, что ВСУ ударили по мирному городу, где даже нет военных несколькими «хаймерсами». Ракеты повредили социальные объекты, нанесен ущерб экономике. Причем 12 мая в городе отмечался День Луганской Народной Республики.

Однако позднее телеграм-каналы распространили видео, на котором Виктору Водолацкому помогают выбраться из зоны попадания ракеты. При этом лицо депутата окровавлено.

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телеграм-каналы распространили видео, на котором Виктору Водолацкому  помогают выбраться из зоны попадания ракеты. телеграм-каналы распространили видео, на котором Виктору Водолацкому  помогают выбраться из зоны попадания ракеты.
телеграм-каналы распространили видео, на котором Виктору Водолацкому  помогают выбраться из зоны попадания ракеты.
Фото: Россия-24 / ТГ канал Дон 24

Спустя несколько минут канал «Дон 24» опубликовал сообщение от самого Водолацкого, который передал, что с ним все в порядке, а ранение, которое он получил, легкое.

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#Елена Янкевич#Происшествие#СВО#Удары по Луганску 12 мая#Ростов-на-Дону#Луганск#Луганская народная республика#Водолацкий Виктор Петрович
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