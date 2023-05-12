Напомним, что ВСУ ударила по Луганску крылатыми ракетами, который находится в 35 километрах от Ростовской области, вечером 12 мая. В это время в городе находился депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий. Он в интервью военкору Евгению Лисицыну сообщил, что ВСУ ударили по мирному городу, где даже нет военных несколькими «хаймерсами». Ракеты повредили социальные объекты, нанесен ущерб экономике. Причем 12 мая в городе отмечался День Луганской Народной Республики.