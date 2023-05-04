Водолацкий считает, что в руководстве нынешней Польши присутствуют внуки эсэсовских пособников. И эти внуки, по мнению Виктора Петровича, хотят отомстить России, так как всегда испытывали к русским ненависть. Поэтому сейчас необходимо разорвать дипломатические отношения с Варшавой.