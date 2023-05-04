Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Водолацкий считает, что в руководстве нынешней Польши присутствуют внуки эсэсовских пособников. И эти внуки, по мнению Виктора Петровича, хотят отомстить России, так как всегда испытывали к русским ненависть. Поэтому сейчас необходимо разорвать дипломатические отношения с Варшавой.
«Нужно в международном сообществе Польшу и страны, которые возрождают и поддерживают нацизм, сделать изгоями», — отметил депутат «Известиям».
Также народный избранник предложил поддерживать страны, которые хотят решить проблему ликвидации нацизма.
Ранее Rostovgazeta писала, что Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления планируют выйти к Азовскому морю. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный.