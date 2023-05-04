rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Изображение материала

Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий хочет разорвать отношения с Польшей

4 мая 2023, 09:17
Фото: Elevatorrailfan/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий хочет разорвать отношения с Польшей
Депутат российского парламента, известный в Ростовской области атаман и общественник заявил, что все страны, которые поддерживают неонацизм, необходимо сделать изгоями на международной арене.

Водолацкий считает, что в руководстве нынешней Польши присутствуют внуки эсэсовских пособников. И эти внуки, по мнению Виктора Петровича, хотят отомстить России, так как всегда испытывали к русским ненависть. Поэтому сейчас необходимо разорвать дипломатические отношения с Варшавой.

Ростовский депутата Виктор Водолацкий рассказал об атаках дронов-камикадзе
Узнать подробнее

«Нужно в международном сообществе Польшу и страны, которые возрождают и поддерживают нацизм, сделать изгоями», — отметил депутат «Известиям».

Также народный избранник предложил поддерживать страны, которые хотят решить проблему ликвидации нацизма.

Ранее Rostovgazeta писала, что Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления планируют выйти к Азовскому морю. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный.

Читайте также:
Депутат Госдумы Водолацкий прокомментировал планы Киева ударить по Ростовской областиДепутат Госдумы Водолацкий назвал причину арестов судей в Ростовской областиРостовский депутат Водолацкий назвал безумием предложение Киева переименовать Россию
#Отношения России с ЕС#Политика#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов-на-Дону#Водолацкий Виктор Петрович
Подпишитесь
Суд подтвердил нарушения в закупках Минтранса Ростовской области на 3,5 млрд рублей
Сегодня, 07:49
Жителей Ростовской области предупредили об очередной магнитной буре с 20 мая
Сегодня, 09:14
Вассерман высказался об атаке беспилотника на нефтезавод в Ростовской области 4 мая
Сегодня, 08:24
Новым сити-менеджером Таганрога стал глава Минобра Ростовской области Андрей Фатеев
Сегодня, 09:10
Профессор заявил, что среди уехавших в Ростовскую область беженцев много диверсантов
Сегодня, 08:00