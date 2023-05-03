Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
3 мая СМИ сообщили о фактическом начале контрнаступления вооруженный сил Украины. Информацию об этом подтверждают глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и военный корреспондент Евгений Поддубный. Он пишет, что на Запорожье ВСУ начали активные мероприятия разведки методом боя.
«Есть коллективное мнение нашей группы и товарищей, что противник попробует вступить в битву за выход к Азовскому морю», — уточняет Поддубный. Вместе с тем он добавляет, что это только одно из возможных объяснений действий ВСУ.
«Нас ждет насыщенный май», — заключил военкор.
Информация о действиях противника в зоне СВО не поступала из официальных источников. Она уточняется.
Ранее партию машин передали власти Ростовской области в зону СВО.