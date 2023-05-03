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ВСУ планируют выйти к Азовскому морю

3 мая 2023, 18:07
Фото: mil.ru
ВСУ планируют выйти к Азовскому морю
Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления планируют выйти к Азовскому морю, заявил военкор Евгений Поддубный.

3 мая СМИ сообщили о фактическом начале контрнаступления вооруженный сил Украины. Информацию об этом подтверждают глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и военный корреспондент Евгений Поддубный. Он пишет, что на Запорожье ВСУ начали активные мероприятия разведки методом боя.

«Есть коллективное мнение нашей группы и товарищей, что противник попробует вступить в битву за выход к Азовскому морю», — уточняет Поддубный. Вместе с тем он добавляет, что это только одно из возможных объяснений действий ВСУ.

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«Нас ждет насыщенный май», — заключил военкор.

Информация о действиях противника в зоне СВО не поступала из официальных источников. Она уточняется.

Ранее партию машин передали власти Ростовской области в зону СВО.

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