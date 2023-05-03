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Партию машин передали власти Ростовской области в зону СВО

3 мая 2023, 13:59
Фото: donland.ru
Автомобили за 7 миллионов рублей передали власти Ростовской области в зону СВО
Пять автомобилей передала Ростовская области для нужд участников спецоперации, сообщили в правительстве региона.

Ростовская область в очередной раз передала в зону СВО автомобили, на этот раз — три «УАЗ Патриот» и две Нивы. Они были куплены на деньги из регионального бюджета. Власти уточнили, что потратили на покупку семь миллионов рублей.

Пользоваться машинами будут военнослужащие одной из частей, находящейся в Ростовской области.

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Также чиновники рассказали о работе Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Средства в него на добровольной основе отправляют местные жители, предприниматели и организации. Они смогли собрать более 900 миллионов рублей. На них уже закуплены и переданы в зону СВО фонарики, спальники, резиновые сапоги и термоковрики.

Несколько дней назад власти Ростовской области уже передавали автомобили в зону СВО. Среди них было и шесть машин скорой помощи.

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