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ВСУ обстреляли крылатыми ракетами территорию рядом с границей с Ростовской областью

12 мая 2023, 16:38
Фото: 1MI
Украина произвела обстрел территории, находящейся в 35 километрах от Ростовской области
Украина произвела обстрел Луганска, который находится в 35 километрах по прямой от границы с Ростовской областью, пишут СМИ.

Впервые за много месяцев ВСУ обстреляли Луганск. Город находится в 35 километрах по прямой от станицы Митякинской в Ростовской области. По информации издания «Новороссия», атака на Луганск производилась крылатыми ракетами.

В городе сработала система ПВО. На местах падения ракет сейчас сильный пожар. Очевидцы сообщают о машинах пожарных и скорых, спешащих на место происшествия.

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Информация о пострадавших и точных масштабах разрушений еще уточняется.

Ранее спасатель рассказал, что делать ростовчанам в случае прилета баллистической ракеты.

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