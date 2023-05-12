Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Впервые за много месяцев ВСУ обстреляли Луганск. Город находится в 35 километрах по прямой от станицы Митякинской в Ростовской области. По информации издания «Новороссия», атака на Луганск производилась крылатыми ракетами.
В городе сработала система ПВО. На местах падения ракет сейчас сильный пожар. Очевидцы сообщают о машинах пожарных и скорых, спешащих на место происшествия.
Информация о пострадавших и точных масштабах разрушений еще уточняется.
Ранее спасатель рассказал, что делать ростовчанам в случае прилета баллистической ракеты.