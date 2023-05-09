Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В зоне СВО погиб 27-летний житель Таганрога Олег Иваненко. Смертельное ранение он получил, выполняя боевое задание. По информации Donday, бойца не стало еще в апреле, однако о его смерти стало известно лишь в мае.
Где и когда будет похоронен Иваненко, не сообщается. Также неизвестно, представят ли его посмертно к какой-либо награде.
Минобороны официально о смерти бойца не сообщало. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что погибший в боях СВО житель Ростовской области Владимир Нищерет представлен к ордену Мужества. Военнослужащий получил смертельное ранение, спасая сослуживцев.