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В ходе спецоперации погиб 27-летний житель Таганрога Олег Иваненко

9 мая 2023, 04:57
Фото: 1MI
27-летний уроженец Таганрога Олег Иваненко погиб в боях СВО
27-летний уроженец Таганрога Олег Иваненко погиб в боях СВО, пишут СМИ.

В зоне СВО погиб 27-летний житель Таганрога Олег Иваненко. Смертельное ранение он получил, выполняя боевое задание. По информации Donday, бойца не стало еще в апреле, однако о его смерти стало известно лишь в мае.

Где и когда будет похоронен Иваненко, не сообщается. Также неизвестно, представят ли его посмертно к какой-либо награде.

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Минобороны официально о смерти бойца не сообщало. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что погибший в боях СВО житель Ростовской области Владимир Нищерет представлен к ордену Мужества. Военнослужащий получил смертельное ранение, спасая сослуживцев.

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