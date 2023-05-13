Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
По информации канала, в пятницу, 12 мая, ранения получили Водолацкий и шестеро детей. Говорится, что причиной стал ракетный обстрел города.
Водолацкий рассказал РИА «Новости», что получил ранение лица, когда помогал остальным выбраться из-под завалов. Он добавил, что сейчас чувствует себя нормально, а пострадавшие дети находятся в больнице.
Официальной информации о состоянии парламентария не поступало, она уточняется.