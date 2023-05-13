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Стали известны подробности ранения донского депутата Водолацкого в Луганске 12 мая

13 мая 2023, 06:19
Фото: 1mi
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий получил ранения во время обстрелов Луганска, сообщает Telegram-канал представительства ЛНР в СЦКК.

По информации канала, в пятницу, 12 мая, ранения получили Водолацкий и шестеро детей. Говорится, что причиной стал ракетный обстрел города.

Донской депутат Госдумы Водолацкий был ранен во время ударов по Луганску 12 мая
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Водолацкий рассказал РИА «Новости», что получил ранение лица, когда помогал остальным выбраться из-под завалов. Он добавил, что сейчас чувствует себя нормально, а пострадавшие дети находятся в больнице.

Официальной информации о состоянии парламентария не поступало, она уточняется.

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