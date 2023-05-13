Пермская многоуровневая набережная является одной из самых популярных прогулочных локаций для горожан и туристов. Ее длина составляет четыре километра и она обустроена для отдыха, развлечений, занятий спортом, а также зонами для детей и родителей. Именно здесь находится известный арт-объект «Счастье не за горами», часто появляющийся в кино и сериалах.