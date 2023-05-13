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Топ-5 интересных направлений для путешествий из Ростовской области летом 2023 года

13 мая 2023, 04:15
Фото: Bundesheer Fotos/cc by sa 2.0/flickr.com
Топ-5 интересных направлений для путешествий из Ростовской области летом 2023 года
Ростовская область является туристическим регионом, но местные жители любят открывать для себя и новые направления для путешествий. Куда можно съездить и что посмотреть, в материале RostovGazeta.

Куда съездить из Ростовской области

В России огромное количество мест для путешествий, можно присмотреться к следующим направлениям:

  1. Суздаль — это один из самых популярных городов Золотого кольца, известный своей сказочной атмосферой и уникальными памятниками архитектуры.
  2. Екатеринбург — это город на границе Европы и Азии, где можно познакомиться с богатой историей Урала, посетить музеи и театры, а также насладиться красотой окружающей природы.
  3. Петрозаводск — столица республики Карелия, расположенная на берегу Онежского озера. Здесь можно увидеть красивую природу, а также попробовать национальную карельскую кухню.
  4. Пермь — культурный и промышленный центр Урала, известный своими театрами и музеями.
  5. Владивосток — главный город Дальнего Востока России, расположенный на берегу Тихого океана. Здесь можно насладиться красивыми видами,а также посетить музеи и парки.

Что посмотреть в Суздале

Суздаль, расположенный в 35 километрах от Владимира, является частью Золотого кольца России, он отличается от центров современных городов своей атмосферой. Вместо многоэтажек здесь можно найти церкви, монастыри и деревянные домики, а за городом — нетронутую природу.

Стоит посетить Торговые ряды, построенные в начале 19 века, которые представляют собой длинную галерею с арками и колоннами, где раньше располагались купеческие лавки, а сейчас можно приобрести сувениры, предметы быта и даже одежду.

Суздальский кремль, созданный в 10 веке, это древнейшая часть города, на территории которой сохранились земляные валы протяженностью 1,4 километра и крепостные рвы, а также несколько церквей.

Музей деревянного зодчества и крестьянского быта — большой музейный комплекс, где есть деревянные постройки 18-19 веков.

Если бюджет ограничен, то при заселении стоит выбрать гостевой дом вместо отеля, где аренда номера для двоих стоит от 3000 рублей, в то время как проживание в гостевом доме — от 1900 рублей.

Что посмотреть в СуздалеЧто посмотреть в Суздале
Что посмотреть в Суздале
Фото: Alexxx1979/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Что посмотреть в Екатеринбурге

Екатеринбург, четвертый по величине город России, является неофициальной «столицей Урала» с богатой историей. Город предлагает множество интересных мест для посещения, таких как плотина Городского пруда, где можно любоваться бурлящей водой Исети и поющими фонтанами, а также послушать уличных музыкантов. Смотровая площадка «Высоцкий» с высоты 52-го этажа (186 метров) позволяет увидеть все достопримечательности на расстоянии 25 километров.

Парк «Оленьи ручьи» является уникальной природной зоной, которая привлекает туристов своей самобытностью. Здесь можно прогуляться по пешеходным тропам, полюбоваться красотой природы с высоты смотровых площадок и прикоснуться к памятникам истории и археологии.

Улица Вайнера, также известная как «Уральский Арбат», является отличным местом для прогулок.

Что посмотреть в ЕкатеринбургеЧто посмотреть в Екатеринбурге
Что посмотреть в Екатеринбурге
Фото: Vyacheslav Bukharov/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Что посмотреть в Петрозаводске

Набережная Петрозаводска — это не только территория для прогулок по берегу озера Онежского, но и открытый музей, где можно найти десятки авангардных скульптур, подаренных городами-побратимами со всего мира. Путешественникам стоит планировать поездку на остров Кижи, чтобы увидеть знаменитую деревянную церковь Преображения, которую построили в 18 веке.

В музее «Полярный Одиссей» есть действующие копии исторических деревянных парусных кораблей, которые использовались первопроходцами для покорения Онежского озера, Белого моря, Шпицбергена и Новой Земли.

Что посмотреть в ПетрозаводскеЧто посмотреть в Петрозаводске
Что посмотреть в Петрозаводске
Фото: Insider/cc by sa 3.0/wikimedia.org

Что посмотреть в Перми

Пермская многоуровневая набережная является одной из самых популярных прогулочных локаций для горожан и туристов. Ее длина составляет четыре километра и она обустроена для отдыха, развлечений, занятий спортом, а также зонами для детей и родителей. Именно здесь находится известный арт-объект «Счастье не за горами», часто появляющийся в кино и сериалах.

Кроме того, в Перми есть парк Горького, который является одним из самых популярных парков в городе. Он удивляет обширной и ухоженной территорией, на которой находятся различные достопримечательности. Самая заметная из них — ротонда, которая была открыта 195 лет назад.

Кроме того, в городе есть большое количество музеев, которые стоит посетить, если позволяет время. А на улицах установили много различных скульптур, в том числе «Пермяк — солёные уши» — эта скульптурная композиция появилась в 2006 году и сразу же стала одним из символов Перми. 

Что посмотреть в ПермиЧто посмотреть в Перми
Что посмотреть в Перми
Фото: Alexxx1979/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Что посмотреть во Владивостоке

В центре Владивостока есть старинная Светланская улица, на которой сохранились здания начала прошлого века. Можно прогуляться по пешеходной улице адмирала Фокина, набережной Спортивной гавани, Корабельной набережной и даже съездить в сафари-парк в Шкотово.

Одной из главных достопримечательностей Владивостока является маяк Эгершельд, который был построен в далеком 1876 году и до сих пор указывает путь проходящим мимо кораблям.

Отличное место для отдыха и прогулок — набережная Цесаревича, открытая в 2012 году. Здесь всегда много людей, в том числе на самокатах, роликах и скейтах.

Не стоит пропустить посещение Приморского океанариума, который является одним из крупнейших научно-познавательных комплексов в мире. Комплекс занимает площадь в 37 квадратных километров.

Что посмотреть во ВладивостокеЧто посмотреть во Владивостоке
Что посмотреть во Владивостоке
Фото: Alexxx1979/cc by sa 4.0/wikimedia.org
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