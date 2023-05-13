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В Новочеркасске открыли «Парту героя» в честь погибшего участника СВО Максима Сонина

13 мая 2023, 07:02
Фото: Правительство РО
В Новочеркасске в школе №14 состоялась церемония открытия «Парты героя» в честь погибшего в спецоперации Максима Сонина, сообщили в правительстве региона.

По информации правительства, боец погиб 18 января, когда в составе казачьего батальона «Дон» защищал ЛНР от украинских нацформирований. Теперь в память о военнослужащем открыли «Парту героя», участниками церемонии стали его родители, педагоги, ученики и казаки.

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«Он был обычным мальчишкой, но, когда Родина позвала его, ушел добровольцем защищать народ и интересы России. И не задумываясь шагнул в Вечность, совершив героический подвиг», — высказался генерал-полковник Михаил Лабунец.⠀

Память погибшего почтили минутой молчания, а к портрету Сонина возложили цветы.

Ранее школьники из Ростовской области изготовили «сухой душ» для участников СВО.

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