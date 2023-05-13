В Новочеркасске открыли «Парту героя» в честь погибшего участника СВО Максима Сонина

По информации правительства, боец погиб 18 января, когда в составе казачьего батальона «Дон» защищал ЛНР от украинских нацформирований. Теперь в память о военнослужащем открыли «Парту героя», участниками церемонии стали его родители, педагоги, ученики и казаки.