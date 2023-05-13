В Новочеркасске открыли «Парту героя» в честь погибшего участника СВО Максима Сонина

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
По информации правительства, боец погиб 18 января, когда в составе казачьего батальона «Дон» защищал ЛНР от украинских нацформирований. Теперь в память о военнослужащем открыли «Парту героя», участниками церемонии стали его родители, педагоги, ученики и казаки.
«Он был обычным мальчишкой, но, когда Родина позвала его, ушел добровольцем защищать народ и интересы России. И не задумываясь шагнул в Вечность, совершив героический подвиг», — высказался генерал-полковник Михаил Лабунец.⠀
Память погибшего почтили минутой молчания, а к портрету Сонина возложили цветы.
Ранее школьники из Ростовской области изготовили «сухой душ» для участников СВО.