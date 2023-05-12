Ученики 10 класса школы №15 в Шахтах изготовили 300 упаковок «армейского душа». В будущем старшеклассники планируют сделать еще 2500 упаковок. Пачки они отправляют в зону спецоперации. По словам учеников, изготовленного ими «армейского душа» хватит на одну часть бойцов.