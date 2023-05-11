Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Колесников стал одним из первых участников спецоперации. По информации администрации, он погиб 26 февраля 2022 года.
«Указом президента Колесников награжден посмертно Орденом Мужества. На фасаде родной для него школы его имя будет находиться рядом с именами земляков — участников ВОВ», — сказано в сообщении.
Еще одна мемориальная доска в честь Колесникова установлена на фасаде Азовской автошколы ДОСААФ, где он учился на водителя.
Ранее власти в Ростовской области ответили, будут ли отправлять с военных сборов в зону СВО.