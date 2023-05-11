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Мемориальную доску открыли в честь погибшего на СВО жителя Ростовской области

11 мая 2023, 17:59
Фото: 1mi
В Азовском районе состоялась церемония открытия мемориальной доски памяти Даниила Колесникова, который погиб в спецоперации, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе районной администрации.

Колесников стал одним из первых участников спецоперации. По информации администрации, он погиб 26 февраля 2022 года.

«Указом президента Колесников награжден посмертно Орденом Мужества. На фасаде родной для него школы его имя будет находиться рядом с именами земляков — участников ВОВ», — сказано в сообщении.

В ходе спецоперации погиб 27-летний житель Таганрога Олег Иваненко
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Еще одна мемориальная доска в честь Колесникова установлена на фасаде Азовской автошколы ДОСААФ, где он учился на водителя.

Ранее власти в Ростовской области ответили, будут ли отправлять с военных сборов в зону СВО. 

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