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Власти в Ростовской области ответили, будут ли отправлять с военных сборов в зону СВО

11 мая 2023, 12:58
Фото: msvu.mil.ru
Власти в Ростовской области ответили, будут ли отправлять с военных сборов в зону СВО

Жителей Ростовской области, призванных на сборы, пообещали не отправлять в зону СВО

Жителей Ростовской области, которых призовут в рамках военных сборов, не отправят в зону спецоперации, сообщили в правительстве региона.

Замглавы региона Вадим Артемов рассказал, что соответствующее положение закреплено в законодательстве РФ. Сборы проводятся каждый год, а количество призываемых граждан и сроки определяет Минобороны.

«В прошлом году к военным сборам на территории области привлекли специалистов по ремонту и обслуживанию военной техники. Никто не принимал участие в СВО», — сказано в сообщении.

Что такое военные сборы и кого они коснутся в Ростовской области
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Отмечается, что продолжительность сборов не может превышать два месяца. За уклонение предусмотрена административная ответственность.

Расширенный материал на тему военных сборов читайте по ссылке. 

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