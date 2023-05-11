Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Замглавы региона Вадим Артемов рассказал, что соответствующее положение закреплено в законодательстве РФ. Сборы проводятся каждый год, а количество призываемых граждан и сроки определяет Минобороны.
«В прошлом году к военным сборам на территории области привлекли специалистов по ремонту и обслуживанию военной техники. Никто не принимал участие в СВО», — сказано в сообщении.
Отмечается, что продолжительность сборов не может превышать два месяца. За уклонение предусмотрена административная ответственность.
Расширенный материал на тему военных сборов читайте по ссылке.