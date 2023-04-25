Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Ростовчанина, отца двух маленьких детей, призвали в сентябре. Сейчас, по словам родных, он находится в зоне боевых действий.
Его семья живет в районе старой Левенцовки в Ростове, в доме на улице 30-летия Октября. Здесь люди живут уже очень давно — этот дом передавался из поколения в поколение.
«Когда проводили приватизацию земли, было неправильно выполнено уличное межевание. Из-за этого часть нашего дома — буквально уголок, вышел за пределы земельного участка. А там уже муниципальная земля, и теперь нам надо ее выкупить у государства. Мы готовы это сделать, но нам не дают», — рассказывает мать солдата Светлана Пономарева.
Собеседница разъясняет, что уже пять раз подавали заявление на перераспределение земли и каждый раз получали отказы. [Подтверждающие документы есть в наличии редакции].
«Каждый раз находятся разные причины. Каждый раз нам указывают на разные недочеты, которые мы исправляем и снова получаем отказ. Уже было пять отказов. Неужели нельзя все недочеты указать сразу?» — недоумевает Пономарева.
Мать мобилизованного добавляет, что каждый раз приходится ждать не меньше месяца, пока начальник отдела архитектуры Советского района в Ростове рассмотрит обращение, примет решение. И ничего не происходит.
Не помогло даже обращение к главе Советского района. И хотя он дал распоряжение о необходимости незамедлительного решения этого вопроса, буквально через неделю семья получила очередной отказ.
Почему администрация Советского района не заинтересована оказать содействие в оформлении земельного участка семье мобилизованного — корреспонденту RostovGazeta выяснить не удалось. В отделе архитектуры Советского района никто не ответил на звонок.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как дворы Советского района Ростова превратили в свалки.