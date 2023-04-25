«Когда проводили приватизацию земли, было неправильно выполнено уличное межевание. Из-за этого часть нашего дома — буквально уголок, вышел за пределы земельного участка. А там уже муниципальная земля, и теперь нам надо ее выкупить у государства. Мы готовы это сделать, но нам не дают», — рассказывает мать солдата Светлана Пономарева.