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Семья участника СВО пожаловалась на ущемление прав при оформлении земли в Ростове

25 апреля 2023, 14:39
Фото: katie-emslie-/unsplash
Семья мобилизованного в Ростове пожаловалась на ущемление прав при оформлении земли
В редакцию RostovGazeta обратилась семья участника СВО. Люди пожаловались на бюрократические придирки при оформлении в собственность земельного участка с домом в Ростове, где проживают родители мобилизованного и его жена с двумя детьми.

Ростовчанина, отца двух маленьких детей, призвали в сентябре. Сейчас, по словам родных, он находится в зоне боевых действий.

Его семья живет в районе старой Левенцовки в Ростове, в доме на улице 30-летия Октября. Здесь люди живут уже очень давно — этот дом передавался из поколения в поколение.

«Когда проводили приватизацию земли, было неправильно выполнено уличное межевание. Из-за этого часть нашего дома — буквально уголок, вышел за пределы земельного участка. А там уже муниципальная земля, и теперь нам надо ее выкупить у государства. Мы готовы это сделать, но нам не дают», — рассказывает мать солдата Светлана Пономарева.

Его семья живет в районе старой Левенцовки в Ростове, в доме на улице 30-Летия Октября.Его семья живет в районе старой Левенцовки в Ростове, в доме на улице 30-Летия Октября.
Его семья живет в районе старой Левенцовки в Ростове, в доме на улице 30-Летия Октября.
Фото: Гугл Карты
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Собеседница разъясняет, что уже пять раз подавали заявление на перераспределение земли и каждый раз получали отказы. [Подтверждающие документы есть в наличии редакции].

«Каждый раз находятся разные причины. Каждый раз нам указывают на разные недочеты, которые мы исправляем и снова получаем отказ. Уже было пять отказов. Неужели нельзя все недочеты указать сразу?» — недоумевает Пономарева. 

Мать мобилизованного добавляет, что каждый раз приходится ждать не меньше месяца, пока начальник отдела архитектуры Советского района в Ростове рассмотрит обращение, примет решение. И ничего не происходит.

Не помогло даже обращение к главе Советского района. И хотя он дал распоряжение о необходимости незамедлительного решения этого вопроса, буквально через неделю семья получила очередной отказ.

Почему администрация Советского района не заинтересована оказать содействие в оформлении земельного участка семье мобилизованного — корреспонденту RostovGazeta выяснить не удалось. В отделе архитектуры Советского района никто не ответил на звонок.

В Отделе архитектуры Советского района никто не ответил на звонок.В Отделе архитектуры Советского района никто не ответил на звонок.
В Отделе архитектуры Советского района никто не ответил на звонок.
Фото: rostov-gorod.ru

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как дворы Советского района Ростова превратили в свалки. 

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