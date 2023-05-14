rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Изображение материала

Ростовский депутат Бородай заявил, что у Украины таят шансы отстоять позиции в бою

14 мая 2023, 08:49
Фото: 1mi
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что шансы Украины отстоять свои позиции на поле боя таят, говорится на сайте парламентария.

Бородай прокомментировал появившееся заявление, что киевские власти пытаются усадить за стол переговоров на условиях России. Бородай назвал это попыткой противника войти в плоскость обсуждения возможного проведения мирных переговоров.

Ростовский депутат Бородай рассказал, как уничтожить терроризм на Украине
Узнать подробнее

Он добавил, что шансы Украины для отстаивания своих позиций на поле боя таят.

До этого Бородай рассказывал, как уничтожить терроризм на Украине. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Украина снова обстреляла территорию в 35 км от Ростовской областиРостовский депутат Бородай рассказал, как уничтожить терроризм на УкраинеДорогу из Ростова к бывшей границе с Украиной отремонтируют за 2,7 миллиарда рублей
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Новости СВО#Заявления депутатов#Новости спецоперации
Подпишитесь
В США заявили, что Зеленский хотел атаковать беспилотниками Ростов
Сегодня, 06:50
Население Ростовской области сократилось на 6 тыс человек в 2023 году
Сегодня, 07:16
Пять автомобилей столкнулись на Текучева в Ростове вечером 13 мая
Сегодня, 08:05
Полиция в Ростове-на-Дону подтвердила розыск вооруженного преступника в камуфляже
Сегодня, 08:24
Смертность в Ростовской области снизилась почти на 25% в 2023 году
Сегодня, 07:48