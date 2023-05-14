Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Бородай прокомментировал появившееся заявление, что киевские власти пытаются усадить за стол переговоров на условиях России. Бородай назвал это попыткой противника войти в плоскость обсуждения возможного проведения мирных переговоров.
Он добавил, что шансы Украины для отстаивания своих позиций на поле боя таят.
До этого Бородай рассказывал, как уничтожить терроризм на Украине. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.