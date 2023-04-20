Упрдор «Москва — Волгоград» объявило о поиске подрядчика, который займется капитальным ремонтом трассы А-280 «Ростов — Таганрог — граница с ДНР». Восстановить необходимо участок со 108-го по 119-й километр. Он расположен рядом с КПП «Весёло-Вознесенка» в Неклиновском районе.