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Дорогу из Ростова к бывшей границе с Украиной отремонтируют за 2,7 миллиарда рублей

20 апреля 2023, 11:07
Фото: donland.ru
Дорогу из Ростова к бывшей границе с Украиной отремонтируют за 2,7 миллиардов рублей
Участок трассы А-280 «Ростов — Таганрог — граница с ДНР» отремонтируют за 2,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

Упрдор «Москва — Волгоград» объявило о поиске подрядчика, который займется капитальным ремонтом трассы А-280 «Ростов — Таганрог — граница с ДНР». Восстановить необходимо участок со 108-го по 119-й километр. Он расположен рядом с КПП «Весёло-Вознесенка» в Неклиновском районе.

Начальная сумма контракт составляет 2,7 миллиарда рублей. За эти деньги подрядчик обязуется провести инженерно-техническое проектирование тоннелей, автомагистралей, улиц и транспортных развязок, а после этого приступить к самому восстановлению 11 километров трассы.

Ремонт дороги начался на Южном подъезде к Ростову-на-Дону
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Завершить работы необходимо до 15 октября 2024 года.

Ранее власти попросили военную прокуратуру отремонтировать разбитую дорогу в Ростове.

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