Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Упрдор «Москва — Волгоград» объявило о поиске подрядчика, который займется капитальным ремонтом трассы А-280 «Ростов — Таганрог — граница с ДНР». Восстановить необходимо участок со 108-го по 119-й километр. Он расположен рядом с КПП «Весёло-Вознесенка» в Неклиновском районе.
Начальная сумма контракт составляет 2,7 миллиарда рублей. За эти деньги подрядчик обязуется провести инженерно-техническое проектирование тоннелей, автомагистралей, улиц и транспортных развязок, а после этого приступить к самому восстановлению 11 километров трассы.
Завершить работы необходимо до 15 октября 2024 года.
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