rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Изображение материала

На сутки днем с 17 и по 18 мая часть Ростова-на-Дону останется без воды из-за ремонта

15 мая 2023, 10:18
Фото: 1MI
На сутки днем с 17 и по 18 мая часть Ростова-на-Дону останется без воды из-за ремонта
В Ростове-на-Дону на улице Портовой пройдут отключения водоснабжения в среду, 17 мая, сообщают СМИ.

Ограничения будут действовать с 17 мая в течение суток. Причиной назвали технические работы на улице Красноармейской.

Donnews уточнил, что в микрорайоне Левенцовский воду будут подавать пониженным давлением в это время. А 16 мая водоснабжения не будет в районе Ростовского моря.

В домах некоторых жителей в Ростове-на-Дону на сутки отключат воду с 16 и по 17 мая
Узнать подробнее

До этого стало известно, что в домах некоторых жителей в Ростове-на-Дону на сутки отключат воду с 16 и по 17 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В домах некоторых жителей в Ростове-на-Дону на сутки отключат воду с 16 и по 17 маяМассовые отключения горячей воды начинаются в Ростове с 14 маяЖители поселка в Ростовской области пожаловались на катастрофическую нехватку воды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вода в Ростове#Проблемы с водой в Ростове
Подпишитесь
«Охи-вздохи, бандиты и потоп»: чем грозит посуточная сдача квартир в аренду в Ростове
Сегодня, 06:25
Байкер в Ростове-на-Дону стал кошмаром для жителей центра города
Сегодня, 05:43
Ясная и жаркая погода ожидает ростовчан на этой неделе с 15 мая
Сегодня, 05:56
В массовом ДТП в Азовском районе погиб водитель «ГАЗели» в мае
Сегодня, 04:49
Урбанист Зайцев рассказал, почему нельзя белить деревья в Ростове
Сегодня, 05:42
Как в Ростове готовились к всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году
Сегодня, 06:33