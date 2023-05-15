Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Ограничения будут действовать с 17 мая в течение суток. Причиной назвали технические работы на улице Красноармейской.
Donnews уточнил, что в микрорайоне Левенцовский воду будут подавать пониженным давлением в это время. А 16 мая водоснабжения не будет в районе Ростовского моря.
До этого стало известно, что в домах некоторых жителей в Ростове-на-Дону на сутки отключат воду с 16 и по 17 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.