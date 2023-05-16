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В деле об ОПГ в полиции в Ростове-на-Дону могут появиться фамилии чиновников

16 мая 2023, 05:36
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в так называемом деле ОПГ полиции могут появиться фамилии высокопоставленных чиновников, пишут СМИ.

Напомним, что в Ростове задержали более 20 человек, в том числе полицейских за крышевание магазинов. Владельцы торговых точек ежемесячно платили фигурантам, чтобы избежать наказания за нарушения.

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1Rnd со ссылкой на источники в силовых структурах пишет, что фигуранты дают показания «не только на своих». По информации издания, количество фигурантов приближается к 40.

«В деле могут появиться имена действующих и бывших чиновников разных уровней», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело в Ростове#ОПГ полиции#Преступление в Ростове
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