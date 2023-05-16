Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Напомним, что в Ростове задержали более 20 человек, в том числе полицейских за крышевание магазинов. Владельцы торговых точек ежемесячно платили фигурантам, чтобы избежать наказания за нарушения.
1Rnd со ссылкой на источники в силовых структурах пишет, что фигуранты дают показания «не только на своих». По информации издания, количество фигурантов приближается к 40.
«В деле могут появиться имена действующих и бывших чиновников разных уровней», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.