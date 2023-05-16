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Ростовчанин заявил о пропаже фрагментов «глобуса Гитлера», доставшихся в наследство

16 мая 2023, 11:43
Фото: Автор неизвестен/cc0/wikimedia.org
Житель Ростова заявил о пропаже фрагментов «глобуса Гитлера» из его квартиры
Ростовчанин Виктор Черевко пытается добиться возвращения фрагментов глобуса из кабинета Гитлера ради передачи артефакта в донской музей, об этом сообщили местные СМИ.

Газета «Молот» со ссылкой на читателя Виктора Черевко рассказала о судьбе наследства одного из донских фронтовиков, который участвовал во взятии Берлина в 1945 году.

Мужчина рассказал, что является внуком ефрейтора Валентина Черевко, который принимал участие во взятии Берлина и им возможность посетить личный кабинет Адольфа Гитлера. В память о подвиге своего прославленного родственника семья хранила портфель с наградами и парой фрагментов глобуса «Колумбус» из кабинета Адольфа Гитлера.

Однако один из четырех внуков-наследников фронтовика Петр решил продать артефакты ради того, чтобы улучшить свое материальное положение. Их стоимость за время размещения предложения выросла с двух до 41 миллиона рублей.

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«Разумеется, я сразу ему позвонил, но Петр в грубой форме отказался разговаривать со мной», — рассказал Виктор Черевко, добавив, что он обратился в суд с иском, чтобы не допустить продажи семейных реликвий.

Сейчас Виктор считает, что его брат не успел продать фрагменты, и искренне надеется, что трофей не попадет в руки «современных неонацистов». Между тем, суд отказал ростовчанину в рассмотрении иска, а полиция не стала возбуждать уголовное дело. Кроме того, и Азовский городской суд отказал жителю Ростова в удовлетворении требований о том, чтобы обязать Петра передать городскому музею фрагменты карты глобуса, поскольку истец не предоставил доказательства того, что портфель с наградами и трофеями находится у ответчика.

Ранее в Ростовской области ученый обнаружил древние наскальные рисунки.

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