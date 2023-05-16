Ростовчанин заявил о пропаже фрагментов «глобуса Гитлера», доставшихся в наследство

Сейчас Виктор считает, что его брат не успел продать фрагменты, и искренне надеется, что трофей не попадет в руки «современных неонацистов». Между тем, суд отказал ростовчанину в рассмотрении иска, а полиция не стала возбуждать уголовное дело. Кроме того, и Азовский городской суд отказал жителю Ростова в удовлетворении требований о том, чтобы обязать Петра передать городскому музею фрагменты карты глобуса, поскольку истец не предоставил доказательства того, что портфель с наградами и трофеями находится у ответчика.