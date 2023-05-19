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Движение перекроют в части Ростова-на-Дону 21 мая из-за велопарада

19 мая 2023, 06:35
Фото: 1MI
Движение перекроют в части Ростова-на-Дону 21 мая из-за велопарада
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах 21 мая будут ограничивать движение из-за спортивного меропрития, сообщили в городской администрации.

В связи с проведением шестого Ростовского велопарада на территории города будет ограничено движение транспорта. Это коснется Театральной площади, Большой Садовой, Темерницкого моста.

Упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону с утра 18 мая
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Кроме того, запретят проезд на Левобережной, Ворошиловском мосту, проспекту Ворошиловский, улице Большая Садовая. Эти меры продлятся 10.00 до 12.30. 

Ранее упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону с утра 18 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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