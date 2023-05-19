Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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В связи с проведением шестого Ростовского велопарада на территории города будет ограничено движение транспорта. Это коснется Театральной площади, Большой Садовой, Темерницкого моста.
Кроме того, запретят проезд на Левобережной, Ворошиловском мосту, проспекту Ворошиловский, улице Большая Садовая. Эти меры продлятся 10.00 до 12.30.
Ранее упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону с утра 18 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.