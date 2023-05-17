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Движение ограничат на центральных улицах в Ростове-на-Дону с 4 июня

17 мая 2023, 10:03
Фото: Antti Leppänen/cc by 3.0/wikimedia.org
Движение ограничат на центральных улицах в Ростове-на-Дону с 4 июня
В Ростове-на-Дону из-за технических работ с 4 июня будут ограничивать движение на нескольких улицах, сообщили в городской администрации.

Ограничения продлятся с 4 июня по 25 августа, это коснется улицы Филимоновской от Соколова до Чехова, Соколова от здания №80/206 до строения №72. Нельзя будет проехать по Чехова на участке от №95 до №91а.

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В это же время перекроют движение по улице Московской от Братского до Халтуринского, а также по Московской от Халтуринского до Островского. В этот период пройдут работы по модернизации тепломагистрали.

Ранее стало известно, что автомобилистам запретят парковку на Театральном проспекте в Ростове с 27 мая.

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