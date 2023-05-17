Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Ограничения продлятся с 4 июня по 25 августа, это коснется улицы Филимоновской от Соколова до Чехова, Соколова от здания №80/206 до строения №72. Нельзя будет проехать по Чехова на участке от №95 до №91а.
В это же время перекроют движение по улице Московской от Братского до Халтуринского, а также по Московской от Халтуринского до Островского. В этот период пройдут работы по модернизации тепломагистрали.
Ранее стало известно, что автомобилистам запретят парковку на Театральном проспекте в Ростове с 27 мая.