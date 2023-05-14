Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
21 мая в Ростове состоится велопробег. Из-за мероприятия в городе перекроют некоторые центральные улицы.
Так, с 10.00 мск до 12.30 мск движение машин ограничат по Театральной площади, Большой Садовой, Темерницкому мосту, магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной. Также проехать нельзя будет по самой Левобережной, Ворошиловскому мосту и Ворошиловскому проспекту.
Отмечается, что маршрут велопарада будет кольцевым.
Участники пробега начнут собираться на Театральной площади в 09.00 мск.
Ранее сообщалось, что движение машин ограничат до осени на Западном в Ростове.