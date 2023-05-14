Так, с 10.00 мск до 12.30 мск движение машин ограничат по Театральной площади, Большой Садовой, Темерницкому мосту, магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной. Также проехать нельзя будет по самой Левобережной, Ворошиловскому мосту и Ворошиловскому проспекту.